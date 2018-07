Cterea convocó a un paro nacional por 48 horas y salió al cruce de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo provincial luego de que los gremios bonaerenses anunciaran un paro de 72 horas tras rechazar un nuevo ofrecimiento realizado por el gobierno.

El lunes no todas las escuelas dictarán clases debido a que solo Suteba es el gremio que se adhiere al paro de Ctera. El resto, Feb y Udocba por ejemplo, al no estar en Ctera no pueden convocar a sus docentes afiliados pero sí los liberó a que cada uno tome la medida que crea.

Es decir que en muchos casos los alumnos sabrán si tienen clases en el momento de arribar al establecimiento educativo.