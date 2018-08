La pronunciada bajante que presenta el río Paraná ha originado un sinfín de trastornos en los puertos que se encuentran ubicados sobre su margen y a las embarcaciones que habitualmente utilizan esa vía navegable.

Este domingo la altura del río alcanzó los 82 centímetros y no hay demasiada exactitud si se mantendrá en esa medida o quizás siga bajando.

Al puerto de San Pedro arribó una draga que trabajará sobre el canal de acceso y los muelles para garantizar el ingreso de los buques que se aprestan a arribar a nuestra ciudad.

“Hace más de un mes que el rio ha marcado una bajante considerable”, señaló el Prefecto Alejandro Hereñú en el aire de FM Génesis.

“En San Pedro hemos llegado a tener hasta 80 centímetros”.

“Complica el tránsito porque el canal de acceso maneja un caudal de agua diferente y al haber tan poca agua complica la entrada y la salida de los buques de ultramar”.

“Hay una gran sequía y eso hace que el agua que baje hace que esto se produzca, y vamos a seguir con la misma tendencia, no hay demasiada exactitud”, expresó Hereñú.

“Nosotros seguimos con los patrullajes, hay que tener presente que cuando se sale a navegar hay que ir con precaución para no quedar varado o no tener un accidente porque hay bancos de arena que no se ven. Se le pide a las embarcaciones que se tenga precaución”.