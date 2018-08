Motochorros asaltaron y robaron carnicería

Sucedió en el comercio denominado la Familia alrededor de las 20 horas del lunes. Uno de los asaltantes se bajó de la moto y a punta de pistola redujo a la empleada del lugar. La amenazó y obligó a que le entreguen el dinero disponible.

Se llevó unos $1500 y se dio a la fuga sin que nadie lo advierta.

"Entraron derecho a robarme, yo justo estaba sola y mi marido trabajando atrás, me dijo que le diera la plata, yo lo empuje con el mueble que me encontraba detrás y me saco el arma, me empujo y me agarro la caja registradora y se llevo con él la bandeja con el dinero”, contaba la joven que resulta ser la propietaria del comercio; ”Era un pibe robusto mas o menos 20 años de edad”, contó la damnificada.

Foto: Fernando Betendorff (El Diario)