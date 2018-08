Aumenta la preocupación entre los comerciantes y la comunidad en general por el desmedido embate pronunciado por AADI-CAPIF quien pretende cobrar a negocios de distintos rubros la emisión de todo tipo de música.

El Centro de Comercio de San Pedro se expresó al respecto y cuestionó fuertemente la intención del ente representante de intérpretes y productores fonográficos ya que entienden que no es el momento adecuado para generar un gasto más a los comerciantes de la ciudad ante la difícil situación que atraviesan más allá que no deja de reconocer que existe una ley.

“El planteo que le hemos hecho a AADI-CAPIF es que todo pasa por una cuestión económica”, sostuvo Mauro Troilo, presidente del Centro de Comercio.

“Hoy el comercio de San Pedro no puede asumir un costo más, AADI-CAPIF pueden llegar a ser responsables de decisiones de los comerciantes de ver qué es lo que hacen”.

“Desde el punto de vista legal hay una ley y es un derecho que tienen sobre el comerciante por utilizar o ambientar el comercio pero es una situación bastante compleja”.

“La realidad es así, según la posición de AADI-CAPIF es un derecho, uses la radio o no la uses, no importa lo que esté pasando la radio”, agregó el directivo. “Es una doble imposición porque la radio también paga”.

“Con AADI-CAPIF discutimos todo y bastante, y lo que a nosotros nos queda es hacerles entender que los comercios no podrán pagar un centavo más, en todo caso serán los responsables del cierre o lo que decidan, ellos nos dicen que dejen la radio apagada, una ridiculez”.