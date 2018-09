Finalmente el Intendente Municipal Cecilio Salazar tomó la decisión de pedirle la renuncia a Rolando Gamietea, quien venía desempeñándose como Director de Personal en el último año.

La salida del ex funcionario se efectivizó el último viernes aunque hace varios meses que desde el ejecutivo se evaluaba reemplazando ya que el desempeño del ahora ex Director no terminaba de conformarlos. Es más, existieron varias reuniones con una reconocida abogada sampedrina para ponerla en el cargo aunque las tratativas no prosperaron.

Gamietea asumió el cargo el 8 de enero de este año luego de que en diciembre se tomara la medida de apartar del cargo a Augusto Ramos quien pasó a cumplir funciones en el Hospital "Emilio Ruffa". Por ahora no hay reemplazantes para el ex funcionario pero se evalúan algunos nombres y en las próximas horas ya lo podrían dar a conocer.