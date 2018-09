La Afa sancionó a Hugo Cejas “por hablar”

En vez de aclararle a las ligas involucradas y a la opinión pública en general porqué se utilizó el nombre de las entidades afiliadas a la Afa para vender entradas al Mundial de Rusia 2018, el Tribunal resolvió sancionar a los dirigentes que se refirieron al tema ante los medios de comunicación.

Tras la culminación del Mundial, Hugo Cejas, Presidente de la Liga Deportiva Sampedrina, fue entrevistado por distintos medios luego de que un informe de América TV revelara que la entidad que preside aparecía entre quienes habían vendido entradas para la Copa del Mundo 2018.

La realidad es que en la Liga Deportiva Sampedrina jamás se enteraron que desde la Afa se estaban vendiendo entradas a su nombre y menos aún recibió el dinero de esa operatoria. Pero a la vez, ni la Afa y ni el Consejo Federal le aclararon a las Ligas del interior qué era lo que realmente había pasado cuando la venta de entradas efectivamente existió.

Ahora, para ponerse al tanto de lo que los dirigentes liguistas habían expresado, la Afa y el Consejo Federal sí se acordó de las entidades y abrieron un expediente en donde se terminó resolviendo sancionar a Hugo Cejas por un año de suspensión para desempeñarse como Presidente de la entidad que preside.

Para el Tribunal de Penas de la Afa las manifestaciones de Cejas fueron consideradas “desdeñosas” y destacan algunas de las expresiones vertidas por el dirigente sampedrino en el aire de La Radio 92.3.

“Ya le mande al presidente del Consejo Federal que me explique, por lo menos que me dé una explicación que fue lo que paso, no se con que fin, algún fin económico debe ser, se han sacado esas entradas y si no fue así no nos gusta que usen el nombre sin saber ni siquiera para que lo usan…”, había dicho Cejas.

“A vos te parece que la Liga puede llegar a gastar 160.000 dólares en entradas, supuestamente esto debe tener algún fin económico, me interesaría saber cuál es el manejo…”.

“Supuestamente la AFA compro entradas que se llaman entradas de protocolo para ser utilizadas por dirigentes que te las cobran supuestamente yo creo que lo han hecho con ese fin también esperemos que lo hayan vendido al precio normal que no haya ido a parar a manos de la reventa y si fueron a parar a manos de la reventa es una fortuna lo que han recaudado…”, comentaba en su momento el dirigente sancionado.

Por el mismo tema, el Tribunal de Penas también sancionó con un año de suspensión al Presidente de la Liga de San Antonio de Areco Sergio Nuñez, y amonestó al Presidente de la Liga de Salto, Jorge Garavano y al dirigente Ramón Mellano Presidente de la LigaRegional de Fútbol.