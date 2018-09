Llega el 15º San Pedro Country Music Festival

Si las condiciones climáticas lo permiten serán tres días con una sucesión de presentaciones en vivo en el escenario del Paseo Público Municipal incluyendo además de música country, otros géneros que desde el comienzo han sido parte de la propuesta.

La Municipalidad de San Pedro, la Embajada de Estados Unidos en Argentina y un grupo de empresas locales y nacionales respaldan esta iniciativa que registra un crecimiento constante en cada una de sus anteriores 14 ediciones. La producción corre por cuenta del sitio web www.country2.com, la empresa Ultra Comunicación, la radio local Estación San Pedro 88.7 e Independencia Fútbol Club.

En la programación se destacan protagonistas de ediciones anteriores, regresos y los principales animadores del estilo en Argentina llegando desde Tierra del Fuego hasta Misiones. Desde el exterior llegará Rodrigo Hadad desde Brasil, protagonista de varios festivales y el americano Jonny Kaplan (ex Blind Melon) con una formación que incluye a músicos de grandes bandas americanas.

Volverán el Gospel con el coro cordobés Kumbaya y el swing con Búfalo Billys el viernes, y cerrando el sábado la Rock & Rule Swing Orchestra. El tributo a Creedence de Far West y los Pelvis que grabarán un video en vivo en San Pedro son parte de la programación del viernes que arrancará a las 14. El toque sampedrino lo aportarán King Bee, Feli Rolfo y Basiliki San Folk. El cierre del domingo lo protagonizará Yulie Ruth (ex bajista de Pappo) con su legendaria banda Las Ruedas del Sur.

La Avenida Costanera permanecerá abierta al tránsito y también el interior del Paseo Público para circulación y estacionamiento. La administración de puestos de venta sólo permitidos en el interior del predio está a cargo de Independencia Fútbol Club. En caso de mal tiempo y atendiendo la evolución de la situación se analizarán reprogramaciones en el gimnasio de Independencia (Ayacucho y Combate de Obligado) o eventualmente la cancelación de algunos espectáculos. El festival no se posterga.

La programación completa es la siguiente:

Viernes 28 – 14.00

14:00 King Bee

14:20 Leyendas

14:45 Zorros Sin Piel

15:10 Covernautas

15:35 Los Revival

16:00 Carlos Arcuri & The Dusty Devils

16:25 Caballos

16:50 Santchest (Eldorado – Misiones)

17:15 Los Solitarios –

17:40 Cherry Collins (San Nicolás, Ba)

18:05 Dixienard

18:30 La Blues Ayres Band

19:00 The Dapper Dan Band (Córdoba)

19:30 Fer Couto & Wandering Souls

19:55 Veek Chords

20:25 Bufalo Billys

21:00 Tennessee Country

21:35 Pelvis

22:20 Far West

Sábado 29 – 11.30

11:30 Blues & Travel

11:55 La Rockabilera

12:20 Lajtavary Family Band

12:45 Syncerus

13:10 Angry Zeta & The Hillbullys

13:35 Lorena Sartori (Resistencia, Chaco)

14:05 Feli Rolfo (San Pedro)

14:30 Country Gruñon

14:55 Hot Pickin’ Brothers –

15:20 Basiliki San Folk (San Pedro)

15:45 Titi Stier

16:15 Presumidos (Bahía Blanca, Ba)

16:50 Fernando Goin

17:25 Henry Donati

18:05 Jonny Kaplan & The Lazy Stars (Ee.Uu.)

18:50 Melody & Co.

19:25 Max & Line Dance Club

20:00 Coro Gospel Kumbaya (Córdoba)

20:35 Fede Petro

21:10 Johnny Tedesco

21:50 Rock & Rule Swing Orchestra (Rosario, Santa Fe)

Domingo 30 – 11.30

11:30 Orlando Curti & The Groove Seekers

11:55 The Mahoganys

12:20 Caelica (Bariloche, Río Negro)

12:50 Rebeca Caldera & The Crazy Riders

13:15 Maverick Country Band (Ushuaia, Tierra Del Fuego)

13:45 Gabriel Taborda All Show

14:10 Gabriel Gratzer

14:35 Bronco Country Music (Totoras, Sta. Fe)

15:00 Los Bufalos Sedientos (Córdoba)

15:30 Billy La Rocka

16:00 Nati Bravo

16:25 Pasto Loco

16:50 Gus Di Bella & Joshua 3

17:15 Botas Tejanas 5 (Rosario, Sta Fe)

17:45 No Bull

18:20 Rodrigo Haddad (San Pablo, Brasil)

19:00 Adrian Tigen

19:30 The Rey Band

20:05 Wanted

20:40 Yulie Ruth & Las Ruedas Del Sur