La 15ta. edición del San Pedro Country Music Festival volvió a ser un éxito. El domingo se completó el programa con los artistas anunciados y un numeroso público que desde muy temprano se volcó al Paseo Público Municipal y desafiando todos los pronósticos ni la lluvia pudo con los miles de fanáticos que bailaron y se emocionaron con todo lo que iba sucediendo sobre el escenario.

Uno de los momentos sublimes de la última jornada fue cuando Nito Mestre, uno de las emblemáticas figuras del rock nacional apareció sobre el escenario para acompañar a Gus Di Bella e interpretar juntos tres temas que son parte de la gran historia de la música Argentina.

La calidad musical es uno de los atractivos que tiene el festival, y el cierre, con la actuación de los históricos Wanted y Yulie Ruth y Las Ruedas del Sur, quienes a la vez son parte de esta historia desde que en el año 2003 Gustavo Laurino la instaló como una marca de la ciudad, coronaron un fin de semana inolvidable, y que concluyó aún mejor cuando todos los artistas se reunieron arriba del escenario y juntos cantaron On the road again.