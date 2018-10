Rosa Celié: “Estamos legalmente bien conformados”

La conformación de un nuevo sindicato de empleados municipales a través de Upcn originó una inesperada polémica con los sectores opuestos.

En concreto, desde ahora los municipales tendrán una opción más que se suma a las que ya existían como el Sindicato de Trabajadores Municipales y Ate.

La ex concejal Rosa Celié es su principal referente y cuenta además con el apoyo de un grupo de trabajadores que se sumaron a esta nueva opción.

“La gente no puede estar bien de la cabeza si piensa que nosotros como empleados municipales o ciudadanos comunes no podamos armar un gremio”, dijo Celié en el aire de FM Génesis.

“Con qué derecho nos vienen a cuestionar si estamos bien conformados, legalmente UPCN es un gremio a nivel nacional muy bien constituido”.

“Esto surge de la preocupación de los trabajadores, cuando sentimos que nadie nos representa y que tu propio gremio te está hundiendo. Yo soy una persona que no puede ver a las personas sufrir, que hay gente que cobra dos o tres pesos al mes”, afirmó.

“Nos decidimos junto a un grupo de compañeros que nos pusimos en contacto. No somos el gremio municipal, somos empleados representantes de todos los trabajadores. Lo que opine el resto no nos afecta, son libres de opinar, pero tratarnos de corruptos no lo vamos a permitir”.

“Yo le quiero responder a Juan Cruz Acosta (STM). Yo no soy ñoqui del estado como es él, que hace años que no labura cuando es el gremio el que les tiene que pagar y no la municipalidad. “Porque es el gremio el que le tiene que pagar a sus secretarios y delegados cuando no trabajan, por eso digo que son ñoquis del estado porque a ellos les está pagando la municipalidad cuando no trabajan como empleados municipales. Ellos son los que pidieron licencia gremial. En cambio nuestro gremio va a dar el ejemplo, vamos a trabajar como corresponde”, aseguró Celié.

“Upcn en San Pedro estaba constituido solo para los auxiliares, pero para los trabajadores municipales no, desde ahora vamos a tener la sede en San Pedro y la Secretaria General soy yo. Antes de conformarnos hicimos una consulta entre los empleados si había interés y hemos tenido una excelente respuesta, hoy ya tenemos más de 100 afiliados”.