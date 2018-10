Vestido de celeste y blanco

Será un día inolvidable para él. En lo que será la celebración multideportiva más grande de la historia argentina, tendrá el honor de ser el portador de la insignia patria de su lugar en el mundo.

Dante Cittadini, oriundo de San Pedro, una localidad de la provincia de Buenos Aires, fue el elegido en una votación que llevó adelante el Comité Olímpico Argentino. Con 14 votos, el campeón del mundo de nacra 15 fue proclamado como el abandero argentino.

"Fue una sorpresa que me hayan elegido abanderado de la delegación. Hace unos días me llamó mi entrenador para contarme que me había postulado y que ganamos la elección con 14 votos", comentó el navegador a buenosaires2018.com.

"Me enteré volviendo del entrenamiento. Llamé a mi familia para contarles y a los pocos minutos, ya estaba por todas las redes", agregó.

Con apenas cinco años, Cittadini comenzó a navegar en la clase optimist en el Club Náutico San Pedro. Sus entrenadores notaron rápidamente sus aptitudes para la navegación, mirada que se confirmó cuando empezó a conseguir logros a nivel internacional.

“Empecé junto a mi hermano, que es dos años mayor. Arranqué desde la escuelita", recordó el atleta juvenil que fue creciendo según pasaron los años. Y no hablamos de edad, sino de su capacidad arriba de un bote.

Después de ser dos veces campeón sudamericano junior de optimist, y de lograr un notable cuarto puesto en el Mundial juvenil de Polonia 2015, se pasó a la clase 29er.

Fue recién a principios del año pasado cuando quedó seleccionado para ser parte del proyecto nacra 15 que buscaría la clasificación a los Juegos Olímpicos de la Juventud. Junto a Romairone terminaron en el cuarto puesto en el Mundial de Barcelona 2017, asegurándose ser la pareja que representará a la disciplina en Buenos Aires 2018.

"A fines de febrero empezamos a entrenar con Teresa toda la semana. Sumando horas pudimos sacarle jugo y estar siempre en la punta de los torneos. Venimos en una buena racha este año y ojalá la podamos extender", remarcó.

Este año, la dupla Cittadini-Romairone confirmó que serán grandes candidatos para competir por un lugar en el podio en la competencia Olímpica de nacra 15. En julio pasado se consagraron los mejores del planeta en el Mundial ISAF que se realizó en Estados Unidos.

Un mes después, en agosto, Dante y Teresa viajaron a Italia para seguir con su preparación para Buenos Aires 2018. Participaron del Campeonato Europeo en el lago Como. ¿El resultado? Finalizaron primeros en la competencia, de la que participaron varias de las duplas del continente que viajarán a la capital argentina para ser parte de la celebración multideportiva para jóvenes atletas más grande del mundo.

Como cualquier joven deportista que está en pleno desarrollo de su carrera, Cittadini tiene ejemplos a seguir. Y en su deporte, hay uno muy especial. Un personaje que se sobrepuso a todo para lograr el sueño de ser campeón olímpico.

"Santiago Lange es mi ídolo, te da mucha energía verlo. Ayuda mucho aprender de alguien especializado y que hace muchos años está en el deporte. Te da energía aprender de él", reflexionó.

Como sucedió en Singapur 2010 de la mano de Braian Toledo, medalla de oro en el lanzamiento de jabalina de la primera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud y luego finalista Olímpico en Rio 2016, y con Sofía Goicoechea, quien representó al golf argentino en Nanjing 2014, ahora será el turno para Dante Cittadini de hacer flamear la bandera en lo que será una ceremonia de apertura única en la historia del Movimiento Olímpico.