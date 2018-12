Desde el pasado martes el cura párroco de la iglesia San Roque se encuentra detenido luego de haber sido denunciado por el presunto delito de abuso sexual agravado contra un grupo de alumnos que concurrían al jardín Belén, el mismo establecimiento del que era representante legal.

Rápidamente, su defensa a cargo del doctor Gustavo Moreno, realizó la correspondiente presentación solicitando la libertad del imputado ya que entiende que no hay motivos para que siga detenido.

A la vez, y luego de que el caso tomara una repercusión pública inusitada y se escucharan versiones de todo tipo, salió a dar su punto de vista y recalcar la inocencia de su defendido.

“El padre Tulio siempre colaboró con la causa, obviamente que se declara inocente y ahora hemos solicitado su excarcelación”, comenzó diciendo el doctor Moreno en el programa Urbano que se emite en el aire de FM Génesis.

“Tal es así que en las diferentes medidas de pruebas que se adoptaron, donde hubo muchas pericias y muchas cámaras gesell, él siempre compareció voluntariamente y lo sorprendente es que a esta atura de la causa y sin un hecho reciente que modifique el curso de la investigación el día 4 de diciembre desde la fiscalía 8 del Dr. Granda, consideró que había indicios para sospechar de la comisión de un delito y solicitó la detención de los tres imputados pero el juez consideró que correspondía hacerlo con los dos caballeros.

“El martes prestaron declaración indagatoria y a la vez contestó preguntas, dio su versión de los hechos y cuál era la función administrativa que cumplía en el establecimiento. Fue muy concreto con las respuestas”.

En cuanto a las denuncias y las posibles conexiones que podrían existir entre un establecimiento y otro, el abogado reveló: “Como se sospechaba de posibles maniobras se mandaron a hacer los relevamientos del lugar y gente de la Fiscalía y peritos, fueron y revisaron, y quedó constatado en varias medidas de pruebas que se hicieron que no existe puerta alguna ni pasadizo ni puente, para poder ingresar de la parroquia al jardín, hay que salir y dar toda la vuelta por la calle. Esto no es una expresión mía sino lo dice el expediente”.

“Hay un montón de cosas que pueden dar lugar a la investigación pero no hay nada reciente que pueda dar lugar a la detención fundadamente”.

“En primer lugar esta investigación comienza con los dichos de los padres de los chicos, pero en cámara gesell de los cinco menores entrevistados dos no dieron versiones y los otros tres tampoco dijeron lo que los padres decían. Nada de eso conduce a la terrible calificación legal que tiene el expediente o bien decir que los hechos iniciales relatados por los padres de los chicos tuvieron un contraste con la versión de los niños, dista muchísimo lo que se dijo originalmente y los resultados de la cámara gesell”.

Sobre la posibilidad de que Mattiusi pueda ser excarcelado Moreno expresó: “En la presentación que hicimos no decimos que el fiscal haya errado su criterio porque tengo el mayor de los respetos por el Dr. Granda, lo que sí decimos es que no se modificó en la conducta de mi defendido sus actividad diaria, su vida continuó igual que antes”.

“Considero que con los elementos que esta defensa acompaña también van a colaborar para determinar la excarcelación del imputado porque lo que yo he ampliado y seguiré haciéndolo son todos los avales que indican que el padre Tulio no entorpeció la investigación y que colaboró permanentemente”.

Por otra parte y sobre las versiones circulantes que señalan la presunta elaboración de un acta en la institución por una situación advertida previo a las denuncias, el abogado patrocinante de Mattiusi remarcó: “A mí me consta que existe pero yo creo que es una investigación que va por separado”.

“Ese hecho es conocido en el expediente pero no se lo está investigando, de arranque no son los mismos imputados”.

“Independientemente ese hecho es previo a esta denuncia y podrá ser investigado en una causa aparte, pero no involucra a ninguno de los tres imputados de esta causa, puede sí involucrar a una misma victima pero con otro agresor”.

“Lo que acá no se determinó es si hubo abuso en qué consistió, quien lo hizo y donde ocurrió, porque del relato de los menores no surge eso, por eso la sorpresa de todos cuando las detenciones surgen a raíz de unas cámaras gesell que no son coincidentes con lo que denunciaron los padres”.

“Cuando en las cámaras gesell los menores hablan de otros nombres, que no son los nombres de los imputados, y hacen referencias vagas de posibles tocamientos uno no sabe si eso pasó y dónde, porque al ser tan pequeños se hace muy difícil desentramarlo”.

“A raíz de una modificación del código penal se lo califica abuso sexual con acceso carnal”.

“Sin que surja, a mi criterio, esto de las cámaras gesell, se ha calificado de esa manera el hecho pero no surgen pruebas objetivas concretas”.

“Lo que surge del expediente es claro y no surge en mi criterio que esto sea un delito de abuso sexual con acceso carnal”. “Las pericias médicas no indican que hubo abuso sexual con acceso carnal”.

“La pericia psicológica sobre el imputado no dio absolutamente nada, todo lo contrario a las acusaciones”.

Moreno confirmó que tanto él como su defendido acompañaron el proceso y hasta participaron de las entrevistas en cámara gesell: “Es todo muy sensible cuando hay menores y se investiga una acusación de este tipo pero a mí me da la pauta de que había relatos que no eran tan sinceros, pero es una apreciación mía. Pero sí está claro que los testimonios no tenían la fortaleza como para considerar que los hechos habían ocurrido, eso para mí es lo más importante. No daban las circunstancias de tiempo, modo y lugar para que el padre Tulio pudiera cometer lo que los chicos estaban atribuyendo a una fábula o personajes que nada tienen que ver con su nombre”, aseguró.

“El abanico de posibilidades sobre la comisión de un delito excede a todos los imputados, puede haber más todavía y que no tengan nada que ver con los acusados ni con el establecimiento, porque los menores pueden tener otra actividad y cualquier persona cercana a la víctima puede ser un posible candidato a ser el abusador”.

Foto Baradero Te Informa