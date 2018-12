El piloto sampedrino Junior Solmi realizó en comunicación con Radio Génesis un balance de la campaña efectuada a lo largo del año en el Turismo de Carretera Pista Mouras (TCPM), destacando la conquista de la primera fecha “a pesar del poco presupuesto a comparación de los demás” y la relación con los integrantes del grupo Christian Dose Competición.

Respecto al mismo, detalló: “Me llevo muy bien con todo el equipo, con Christian, con Leo Salgado, que es el chasista, con Daniel Berra que es el motorista de acá, de Lima”. “Son como amigos, te juntás a comer un asado y hablás par y par. Son así realmente las reuniones de equipo, se hablan las cosas muy claramente, de frente, no hay fantasmas. Estamos súper conformes con lo que es el equipo y, si Dios quiere, vamos a estar el próximo año con ellos”.

La visualización de resultados positivos es crucial para todo conjunto de trabajo, y no es la excepción en el equipo de Junior según expresó el mismo conductor: “Si sacamos un balance del año, todos queremos ganar todas las carreras y todos queremos salir campeones, el objetivo máximo es ese. De parte mía estoy disconforme de ese lado, pero muy conforme por haber podido estar catorce fechas, poder ganar, poder haberme subido al podio varias fechas hacia esta. Realmente estamos muy conformes”.

Tanto en la categoría de automovilismo de velocidad más prestigiosa de la República como en los escalafones inferiores, el presupuesto actúa como un factor que acapara constantemente la atención: “Como está la economía del país, no se sabe qué va a pasar el próximo año. Me parece que va a ir para peor, va a estar muy complicado el próximo año estar arriba de un auto”. El mismo punto, según Solmi, es “una pared muy alta que hay que subir para poder pasar y poder estar en el 2019”. “Para pelear cosas más importantes se necesita un poco más de presupuesto, porque hay que ir a probar, hay que invertir en el auto; es lo que no nos hace estar contundentes todas las carreras”.

Sin embargo, Junior conectó aspectos tratados con el paso de los minutos del siguiente modo: “Hay que tratar de estar. Si no se pueden correr todas las carreras se hará un par. Por lo menos correr, por lo menos estar. Ya tenemos el pase a la próxima categoría que es el TC Mouras, la categoría en la que corre el ‘Morrito’. Ojalá podamos hacer el salto de escalón y poder seguir en la escalera hacia el Turismo Carretera”.